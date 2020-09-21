السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات المندق, وبلجرشي, وبني حسن.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله-.

// انتهى //

09:47ت م

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