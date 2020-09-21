السعودية اليوم / 1547 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1547 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 102.295 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9948 حالة وفاة .

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09:47ت م

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بروكسل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1547 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 102.295 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9948 حالة وفاة .// انتهى //09:47ت م0027

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