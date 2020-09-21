السعودية اليوم / الدكتور السديس يؤكد على دور هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ، بأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام.

وأوصى الشيخ السديس الجميع بتقوى الله عز وجل ثم الجد والاجتهاد في العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة والقول اللين، حاثاً إياهم على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-.

وأثنى الرئيس العام على الجهود المبذولة من قبل العاملين في الهيئة وبما يقومون به من أعمالٍ جليلة، مؤكداً على استشعار عظمة البيت وحرمته، وتقديم جميع الخدمات والعناية برواد بيت الله الحرام، لإعانتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبهم عبر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام على دعمه الدائم للهيئة ولكل من يقدم الخدمة لبيت الله الحرام وقاصديه.

// انتهى //

09:30ت م

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