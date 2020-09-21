السعودية اليوم / تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في الصين



شنغهاي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 12 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، مشيرة إلى رصد 25 إصابة جديدة خالية من الأعراض.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في الصين بلغ 85291 مصابًا، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 وفاة.

// انتهى //

09:23ت م

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شنغهاي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، مشيرة إلى رصد 25 إصابة جديدة خالية من الأعراض.يذكر أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في الصين بلغ 85291 مصابًا، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 وفاة.// انتهى //09:23ت م0025

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