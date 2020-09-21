

نجران 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب الشمائل المحمدية للترمذي"، وذلك بجامع بن شهاب الزهري بالمحافظة .

ويأتي الدرس الذي يُقام بعد صلاة العصر، ضمن مناشط وبرامج المكتب التي يقيمها خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

08:48ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "شرح كتاب الشمائل المحمدية للترمذي" درس علمي بجمعية شرورة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.