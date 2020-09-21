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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحاً نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: حفر الباطن والضمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج وحوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان.
وقال "الحصيني": "مَن لديه مناسبة يحتاط"، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً على مرتفعات عسير وجازان" .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).حالة الطقس الأرصاد أمطار
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 08:54 AM
تقرير "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق عدة
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحاً نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: حفر الباطن والضمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج وحوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان.
وقال "الحصيني": "مَن لديه مناسبة يحتاط"، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً على مرتفعات عسير وجازان" .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).
، مَن لديه مناسبة يحتاط.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار وغبار ورياح ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر مَن لديه مناسبة يحتاط.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار وغبار ورياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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