، مَن لديه مناسبة يحتاط.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار وغبار ورياح ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحاً نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: حفر الباطن والضمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج وحوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان.

وقال "الحصيني": "مَن لديه مناسبة يحتاط"، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً على مرتفعات عسير وجازان" .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).حالة الطقس الأرصاد أمطار