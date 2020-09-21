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يعقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، اجتماعاً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، غداً الثلاثاء، بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي اعتُمدت بتاريخ 14 مايو 2020، كما ستُناقَش سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف، إضافة إلى تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر، وذلك لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار الدولي.
وسيعقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي؛ ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لطرح مخرجات الاجتماع.
ويمكن الحصول على المعلومات حول مجموعة العشرين، وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.orgقمة مجموعة العشرين بالرياض
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 08:24 AM
بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي
يعقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، اجتماعاً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، غداً الثلاثاء، بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي اعتُمدت بتاريخ 14 مايو 2020، كما ستُناقَش سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف، إضافة إلى تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر، وذلك لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار الدولي.
وسيعقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي؛ ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لطرح مخرجات الاجتماع.
ويمكن الحصول على المعلومات حول مجموعة العشرين، وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.org
، برئاسة المملكة.. وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يجتمعون غداً ،
المصدر : الخليج 365
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