محمد بن مسعود - الدمام - لا توقعات بحدوث أمواج مد أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد. وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي، على بُعد 66 كيلومترًا شمال بلدية بايابس في مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.زلزال الفلبين 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 08:15 AM Advertisements لا توقعات بحدوث أمواج مد زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد. وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي، على بُعد 66 كيلومترًا شمال بلدية بايابس في مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا. الكلمات المفتاحية ، زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.