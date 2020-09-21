شكرا لمتابعة خبر عن نصائح " الخضيري " مع دخول الشتاء لتجنب نزلات البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قام عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري، يتقديم عدة نصائح، لتجنب نزلات البرد مع اقتراب دخول فصل الشتاء. قام عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري، يتقديم عدة نصائح، لتجنب نزلات البرد مع اقتراب دخول فصل الشتاء. وأوضح الخضيري، أننا في موسم الأمراض الموسمية المصاحبة للتقلبات الجوية، مثل احتقان الأنف والإنفلونزا. Advertisements ونصح الخضيري بعدم مقابلة تيار المكيف، قائلا: " ليكن معتدل بدرجة٢٤ إلى٣٠، ولاتشرب ماء مثلّج او بارد جداً، وتنّفس بعمق، وتناول أغذية ترفع المناعة مثل الورقيات والفاكهة الحمضية ".

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