بينها مرتفعات جازان وعسير
توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة المناطق المتأثرة برياح نشطة، اليوم الإثنين، مطالبًا بالحذر من تلك الحالة المناخية.
وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن المتوقع، اليوم الإثنين، هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط، على حفر الباطن والصمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج وحوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان؛ لذلك فعلى من لديه مناسبة أن يحتاط، لافتًا إلى هطول أمطار على مرتفعات منطقتي عسير وجازان.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يحذر من رياح وأمطار ويحدد المناطق المتأثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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