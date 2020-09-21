«البنوك السعودية» تُطالب العملاء بإجراء مهم قبل حصول على تمويل المركبات

نبّهت إلى أهمية متابعة جهات التمويل

طالبت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عملاء البنوك بالإحاطة بالمنتجات التمويلية قبل الحصول على تمويل المركبات. وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: يُفضل المقارنة بين أسعار ومزايا المنتجات التمويلية للحصول على تمويل المركبات بشكل مناسب يلبي احتياجات العميل؛ عبر زيارة المواقع الإلكترونية لجهات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ومقارنة أسعار ومزايا المنتجات التمويلية.

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