السعودية اليوم / البرازيل تسجل 16389 إصابة و363 وفاة بفيروس كورونا



برازيليا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 16389 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأمريكا الجنوبية تجاوز 4.5 مليون حالة منذ ظهور الوباء مما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.

وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بنحو 137 ألف حالة وفاة.

// انتهى //

07:00ت م

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برازيليا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 16389 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و363 وفاة على مدار أربع وعشرين ساعة.وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأمريكا الجنوبية تجاوز 4.5 مليون حالة منذ ظهور الوباء مما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بنحو 137 ألف حالة وفاة.// انتهى //07:00ت م0008

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