السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3542 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و235 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية



مكسيوكستي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاثنين ، تسجيل 3542 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 697663 إصابة و73493 وفاة​​​.

// انتهى //

06:59ت م

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مكسيوكستي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاثنين ، تسجيل 3542 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المتجد و235 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقابل 5167 إصابة و455 وفاة في الإحصاء اليومي السابق.وأوضحت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 697663 إصابة و73493 وفاة​​​.// انتهى //06:59ت م0006

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