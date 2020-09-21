

كانبيرا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا اليوم الاثنين عن تسجيل 11 حالة اصابة جديدة بفيروس

وبهذا يرتفع عدد الوفيات في الولاية الى 763 وفي استراليا الى 851 حالة وفاة.

ورحب رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز بأنخفاض اعداد الاصابات معتبرا ان الاستراتيجية التي تتبعها حكومته في مجال مواجهة تفشي الوباء فعالة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26898 اصابة تعافى منها 24057 شخصا.

// انتهى //

06:54ت م

0003



كانبيرا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا اليوم الاثنين عن تسجيل 11 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة وذلك في ادنى حصيلة اصابات يومية منذ بداية الموجة الثانية لتفشي الوباء في الولاية في يونيو الماضي.وبهذا يرتفع عدد الوفيات في الولاية الى 763 وفي استراليا الى 851 حالة وفاة.ورحب رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز بأنخفاض اعداد الاصابات معتبرا ان الاستراتيجية التي تتبعها حكومته في مجال مواجهة تفشي الوباء فعالة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26898 اصابة تعافى منها 24057 شخصا.// انتهى //06:54ت م0003

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ع / السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 851حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.