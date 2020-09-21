مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس

الأحد 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

05:55ت م

0204



www.spa.gov.sa/2136591 الأحد 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس05:55ت م0204

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.