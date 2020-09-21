حبس وتغريم مالك شقق مفروشة " مزور " في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قضت المحكمة الجزائية بجدة، حبس مالك شقق سكنية مفروشة بجريمة تزوير رخصة بلدية، عاما مع وقف التنفيذ 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 5000 ريال. قضت المحكمة الجزائية بجدة، حبس مالك شقق سكنية مفروشة بجريمة تزوير رخصة بلدية، عاما مع وقف التنفيذ 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 5000 ريال. وكانت البلدية الفرعية المختصة ضبطت الرخصة المزورة خلال جولتها على المبنى، وأكدت الأمانة ‏أن صاحب النشاط لديه مخالفات بلدية وغرامات لم يتم دفعها. وخلصت المحكمة إلى أن ما قام به صاحب المنشأة من تزوير رخصة لفتح محل فعل مجرّم شرعا ونظاما، وفيه تحايل وكذب وغش على أمن الوطن.

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