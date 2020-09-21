شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مدير المرصد الفلكي: النبي ﷺ لم يولد في الـ 12 من ربيع الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يرى عبدالله الخضيري مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، أن الرسول ﷺ لم يولد عي تاريه 12 من ربيع الأول. يرى عبدالله الخضيري مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، أن الرسول ﷺ لم يولد عي تاريه 12 من ربيع الأول. وقال الخضيري، إن هذا التاريخ الذي أقره المؤرخون، لم يتوافق مع الحساب الفلكي، وإنه لم يكن هناك تأريخ محقق بالضبط الفلكي. وأشار إلى أن يوم 12 من ربيع الأول لم يكن يوافق يوم الاثنين كما هو معروف.

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