أخبار السعودية اليوم.. القوات البحرية السعودية تتسلم زوارق اعتراضية فرنسية.. و«الصحة» تكشف حظوظ المملكة في الحصول على لقاح كورون...

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في ارتكاب عدد من قضايا السلب، من بينها استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، فيما شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم، وإلى التفاصيل:

«البيئة» و«الحياة الفطرية» يؤكدان تضمُّن مقطع الفيديو المتداول لمستوردي الصقور معلومات خاطئة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن مقطع الفيديو المتداول لمستوردي الصقور من جمهورية السودان الشقيقة عبر محجر مطار الملك خالد الدولي تضمن معلومات خاطئة، إلى جانب مخالفات لثلاثة أنظمة واتفاقيات دولية، وهي نظام حقوق الرفق بالحيوان، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.

لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي.. القوات البحرية السعودية تتسلم زوارق اعتراضية فرنسية

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم الأحد، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع «HSI32» بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

استقرار أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 بـ205.77 ريال

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بالتوازي مع استقرار أسعار المعدن الأصفر على مستوى العالم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 235.15 ريال (62.70 دولار) وهو نفس المستوى الذي سجله خلال تعاملات الأمس.

المرور يتفاعل مع أحد المواطنين ويلقي القبض على سائق شاحنة مُخالف

ألقى المرور السعودي، اليوم الأحد، القبض على سائق شاحنة كان يسير عكس الاتجاه، وأحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، بعد إبلاغ أحد المواطنين بالواقعة، وتقدم المرور السعودي في حسابه على موقع تويتر، بالشكر للمواطنين واهتمامهم وحرصهم على تطبيق النظام، داعيًا المواطنين كافةً إلى الإبلاغ عن أي من الظواهر السلبية التي تخالف القوانين والنظام.

ماذا عن حظوظ المملكة في الحصول على لقاح كورونا حال اعتماده؟.. «الصحة» تُجيب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة من الدول الحريصة والمسارعة لتوفير أي لقاح جديد لفيروس كورونا فور اعتماده، مضيفًا أن المملكة هي جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة للدول في العالم لمواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى أنها عضو في المجلس التنسيقي ومن الدول المؤسسة والمانحة لتجمع مهم وتحالف دولي في الدول المسرعة لأدوات التحكم في فيروس كورونا سواء من ناحية التشخيص أو العلاج أو رفع مستوى سياسيات وإجراءات الدول إضافة إلى ركن رئيسي أخر وهو توفير اللقاحات.

الصحة: تسجيل 483 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 329754 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 1009حالات تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 310439 حالة، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4485 حالة.

الصحة تؤكد تفوق الذكور على الإناث في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة، اليوم الأحد، بفيروس كورونا وعددها 483 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 43% إناثًا، و57% ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى أنه تم إجراء 40033 فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وزير التعليم يعلن بدء دراسة الإنجليزية من السنة الأولى بالمرحلة الابتدائية

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بدء دراسة اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام المقبل، وذلك ضمن خطط الوزارة الموضوعة للتطوير، مشيرًا إلى أن عودة الدراسة الحضورية ستكون لها اشتراطات محددة، قائلًا: ربما يكون يومًا دراسيًّا لكل معلم عن بُعد، وكذلك بعض المواد.

للأسبوع الرابع.. وزارة التعليم تعلن جدول دروس الحصص اليومية لكل المراحل

أعلنت وزارة التعليم صباح اليوم الأحد جدول الحصص اليومية لدروس جميع المرحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الرابع عبر قنوات عين، موضحة وأوضحت أن البث مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، يبدأ للمرحلة الثانوية المستويات (الأول والثالث والخامس) و(عام اختياري- تحفيظ اختياري) وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) في التاسعة صباحًا ويُعاد طوال اليوم، كما يبدأ لصفوف (الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والسادس الابتدائي) في الثالثة مساءً، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

هل يتم إلغاء المعاش في حالة عودة المستحق للعمل؟ التأمينات الاجتماعية تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مصير المعاش في حالة التحاق صاحب المعاش المستحق، بعمل جديد بعد صرفه المعاش، مشيرة إلى أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا توافرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن «300» شهر وترك العمل الخاضع للنظام.

بتكلفة 104 ملايين ريال.. بدء تشغيل مشروعين وتنفيذ آخرين لتغطية إمدادات المياه بالباحة

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة الباحة، انتهاءها من تنفيذ مشروعين لخدمات المياه وتشغيلهما في المنطقة، إضافة إلى شروعها في تنفيذ مشروعين آخرين لدعم منظومتها المائية، وتعزيز الأمن المائي في المنطقة بتكلفة مالية تجاوزت 104 ملايين ريال.

منها استدراج سائقي الأجرة.. سقوط شخصين تورطا في ارتكاب جرائم السلب في الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا، تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، إضافة إلى اعتدائهما على عدد من الأشخاص وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم.

الحصيني: أمطار غزيرة ورياح شبه قوية على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، ورياحًا متوسطة إلى شبه قوية خلال اليوم الأحد وليلة الاثنين على مناطق عدة بالمملكة، كما توقع الباحث في الطقس والمناخ أن تهب «رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة وأجزاء من الساحل الغربي بين جدة وجازان مثيرة للأتربة؛ أغلبها خفيف، إلا أن يصرفها الله».

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