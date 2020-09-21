السعودية اليوم / الورشة التحضيرية لرصد الواقع البيئي والتنوّع الإحيائي "الواقع والمأمول"بمحافظة المجاردة



محايل 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في مكتبي المجاردة وبارق الورشة التحضيرية لرصد الواقع البيئي والتنوع الإحيائي بعنوان (الواقع والمأمول), وذلك في المركز الحضاري بالمجاردة بحضور المحافظ سعيد بن علي بن دلبوح ومحافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وعدد من المهتمين بالجانب البيئي والزراعي .

وتركزت محاور الورشة التي ألقاها الدكتور مسفر الوادعي عن الغابات والحياة الفطرية, التنمية الريفية, التنمية العمرانية, المياه ومصادرها, السياحة البيئية .

وتأتي هذه الورشه ضمن توجيه سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بترجمة توصيات المؤتمر الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة (البيئة والتنمية المستدامة في عسير)، الذي عقد بمدينة أبها في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر من العام الماضي 2019م ونصت على إقامة عدد من الورش التحضيرية في مختلف محافظات المنطقة لتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجهها البيئة , قبل انعقاد الورشة الرئيسة في شهر نوفمبر القادم.

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23:43ت م

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