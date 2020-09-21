اعترافات خطيرة لأسرى حوثيون في قبضة الجيش اليمني

الإثنين 21 سبتمبر 2020

استعادت قوات الجيش اليمني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، الأحد، مواقع عسكرية وصفتها بـ"الاستراتيجية" في محافظة الجوف، شمال البلاد.



وقال ركن تدريب المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن عبدالله الزوقري، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومأرب.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفق ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

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وأكد الزوقري أن الميليشيات الانقلابية أصبحت تعيش لحظاتها الأخيرة، نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية.

في السياق، نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فيديو لعدد من أسرى ميليشيات الحوثي الانقلابية الذين تم القبض عليهم في جبهة الجوف.