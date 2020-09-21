خطف الأطفال العرب بتركيا !!

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قصة مفجعة ومروعة نشرتها #عرب_نيوز:

زوجين من لبنان???????? هاجروا لتركيا???????? حلماً في حياة افضل لهم، فخطف الأتراك مولودهم من بين يدي الأم بعد لحظات من الولادة في أحد مستشفيات اسطنبول، ولم يروا المولود حتى الآن????

الأب والأم في حالة يرثى لها في تركيا ولم يجدوا أي تجاوب أو تعاون من إدارة المستشفى التركي????

خطف الأطفال خصوصاً العرب أصبحت ظاهرة في تركيا????????????

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