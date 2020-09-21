طقس الإثنين: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق.. ومكة تسجل أعلى درجات الحرارة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، لافتة إلى وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، أما البحر فسيكون خفيف الموج .

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية للعظمي في مكة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 16 درجة للصغرى.