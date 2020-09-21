هل يُسمح بتجديد إقامة عامل خارج السعودية وتأشيرته انتهت؟.. «أبشر أعمال» ترد

رداً على الاستفسارات..
أوضحت منصة أبشر أعمال، إمكانية تجديد الإقامة للعمالة المتواجدين خارج السعودية، خاصة أولئك الذين انتهت تأشيرتهم، وذلك وفق آلية محددة.
وأشار الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعمال، عبر تويتر، إلى أنه في حال كان صاحب العمل مؤسسة يمكنه تجديد الإقامات وتمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة من حسابه بمنصة أبشر أعمال.
جاء ذلك رداً على استفسار لأحد المتابعين، الذي وجه تساؤلاً قال فيه: «هل يسمح تجديد الإقامة والعامل خارج السعودية، علمًا أن التأشيرة انتهت؟».
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