

نجامينا 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

لقي عشرة جنود تشادين مصرعهم في كمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة بوكو حرام الارهابية في منطقة بحيرة تشاد.

وذكر الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد صادق خطير في تصريح صحفي اليوم إن " سبعة جنود أصيبوا أيضا بجروح في الكمين ".

من جانبه اشار المتحدث باسم الجيش عازم مبرماندوا أن الجيش التشادي "دمر قاعدة بوكو حرام واستعاد أسلحة وذخائر".

واتخذت الجماعة الارهابية التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.

وشن الجيش التشادي هجوما على بوكو حرام في أبريل بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة الارهابية على إحدى قواعده.

// انتهى//

02:19ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 10 جنود تشادين في كمين لجماعة بوكو حرام الارهابية في منطقة بحيرة تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.