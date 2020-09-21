السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا و 818 حالة وفاة.

// انتهى //

00:47ت م

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أديس أبابا 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليون و 399 ألفًا و 186 إصابة .وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا و 818 حالة وفاة.// انتهى //00:47ت م0196

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