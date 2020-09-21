السعودية اليوم / استئصال كيسٍ من مبيض فتاة عشرينية بولادة الدمام



الدمام 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في استئصال كيس يزن ٨ كيلو جرامات، بواسطة المنظار البطني من مبيض فتاة عمرها 22 عاماً.

وتبين عند استقبال الفتاة وإجراء الأشعة التلفزيونية وجود انتفاخ في منطقة البطن بما يعادل قياس الحمل في الشهر الثامن، وكان تقييم الحالة في عيادة النساء بالمستشفى، وتقرر بعد ثبوت سلامة جميع الفحوص السابقة للعملية إجراء عملية إزالة الكيس بواسطة المنظار البطني.

وكان إجراء العملية بالمنظار وسحب السائل المقدر بـ 8 ليترات، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.

// انتهى //

23:10ت م

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