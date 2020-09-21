السعودية اليوم / وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوافق على تأسيس جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية



الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

وافق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس (جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية)، التي تبنى فكرتها عدد من الإعلاميين السعوديين الممارسين، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أفردت مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وحددت الجمعية رؤيتها في أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته، منطلقة من رسالتها لتوفير بيئة مناسبة تُمكن المجتمع الإعلامي السعودي من إقامة المشروعات وتبني المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية وفي قطاع الإسكان .

وتتطلع الجمعية وفق رسالتها إلى عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعات المعنية للإسهام في دعم أهداف الجمعية، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية والمهارية واللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام ملتزمة بقيم الالتزام والشفافية والتنوع والجودة الشاملة.

ويذكر أن اللجنة التأسيسية للجمعية أنهت إجراءات التأسيس من حيث المقر والتسجيل لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها تمهيداً لبدء النشاط الرسمي للجمعية من خلال جملة من المبادرات والبرامج التي سيُعلن عنها في حينها.

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22:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.