شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % نسبة تغطية «المحلاة» بالشرقية نهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

تبلغ نسبة تغطية المياه المحلاة بالشبكات بالمنطقة الشرقية 87%، ومن المتوقع أن تصل إلى 93% بحلول نهاية عام «2021»، بعد الانتهاء من تنفيذ عدة مشاريع مستقبلية في محافظة الخبر، والتي تبلغ نسبة التغطية فيها 70%.

مشاريع بيئية

وأعلنت شركة المياه الوطنية بالمنطقة الشرقية عن تنفيذ ثلاثة مشاريع بيئية لخدمة العديد من المخططات السكنية بحي العزيزية بمحافظة الخبر، لزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الكفاءات التشغيلية، ورفع الضرر البيئي عن حي العزيزية، بتكلفة تصل إلى «104» ملايين ريال تقريبًا.

تحسين الخدمات

ونوّه مدير القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية م. حمدي الشراري، إلى أن الإعلان عن تلك المشاريع هو إعلان عن التزام الشركة بتحسين مستوى الخدمات ورفع الضرر البيئي عن الأحياء، وسط خططها لرفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي والمياه المحلاة، وفق مبادرات برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة «2030»، بمتابعة ودعم مستمر من أمير المنطقة الشرقية «يحفظه الله»، وقيادات قطاع المياه، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

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نمو سكاني

وأكد أن الهدف من المشاريع هو: تنفيذ مشاريع مائية وبيئية، ورفع نسب التغطية في المياه المحلاة في محافظة الخبر، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المائية والبيئة بكافة محتوياتها ومنظوماتها المقدمة للمواطنين لسقيا السكان، وإزالة الضرر عنهم. مبينًا أن المشاريع تشمل مخططات متعددة في حي العزيزية، مؤكدًا أن عددًا من المستفيدين من هذه الخدمات 70 ألف مستفيد تقريبًا من سكان المخططات، التي شهدت نموًا سكانيًا متزايدًا خلال الأعوام الماضية.

تسريع الإنجاز

وأوضح أن شركة المياه تعمل جاهدة للانتهاء من هذه المشاريع بمنتصف العام القادم «2021»، كما تعمل الشركة على تسريع نسب الانجاز لإدخال الخدمات بالتدرج قبل انتهاء التاريخ المحدد لكل مشروع، كما أن هناك بعض التحديات التي واجهت المنفذين إلا أن نسب الإنجاز لا تزال متميّزة حيث تبلغ من 40 % إلى 70 %.