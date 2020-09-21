شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل: الإنسان السعودي يتمتع برؤية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن الإنسان السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكارا ومواضيع جديدة في مختلف الجوانب التقنية والعلمية والثقافية. ونوه بأن الإنسان السعودي في حال استمر بهذا المجهود الكبير الذي يبذله في سبيل تطوير نفسه وتطوير بلاده فإنه سينقل المملكة إلى مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة عالميا. وحرص سموه لدى تدشينه، حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية لملتقى مكة الثقافي لهذا العام 1442، تحت شعار «كيف نكون قدوة» في العالم الرقمي والتي انطلقت أمس بجدة، على مشاركة المجتمعين في المسارات الستة وهي الصحة والتعليم والحج والعمرة والخدمات والقيم والأخلاق والثقافة والإعلام، واستمع لنقاش بعض المبادرات.

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