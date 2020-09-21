شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاعتراض السريعة تنضم للقوات البحرية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

رعى قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، أمس، حفل تسليم واستلام «الدفعتين الثانية والثالثة» من الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع «HSI32» بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة «CMN» الفرنسية على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع «HSI32»، جزء منها يُصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تُعدّ هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

وأوضح قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال حفل الاستلام، أن هذا اليوم يُعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع، وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة «HSI32»، مثمّنًا الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة، والقوات البحرية بشكل خاص، من قِبَل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو نائب وزير الدفاع ــ يحفظهم الله ــ.

وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية.