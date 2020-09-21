شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1009 متعافين من كورونا وتوفير اللقاح حال اعتماده والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن المملكة جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة في العالم لمواجهة جائحة كورونا، وعضو في منظمة دعم علاج «كوفيد 19»، ومتى ما اعتمد لقاح فاعل فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، على الجميع خاصة الأشخاص غير المتقيدين بالإجراءات في الأماكن العامة بضرورة التقيد بالاحترازات لسلامة الجميع، حيث إن تصرفهم قد يعرض الآخرين للخطر، لافتا النظر إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومنها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضا بأكثر من 75 % من قمة الأعداد.

وأعلن عن تسجيل 483 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة «329.754» حالة، من بينها «14.830» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها «1138» حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى «310.439» حالة بإضافة «1009» حالات تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات «4485» حالة، بإضافة «27» حالة وفاة جديدة.

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها «483» حالة منها 43 % إناثا، و57 % ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة «6.049.949» فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة «40.033» فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.