شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء تتصدر شكاوى «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت هيئة حقوق الإنسان 4211 شكوى خلال العام المالي 1440- 1441هـ، منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71 % من إجمالي الشكاوى، و1781 لغير سعوديين بنسبة 42.29 %، وبلغت شكاوى الذكور 2448 بنسبة 58.13 %، مقابل 1763 للإناث بنسبة 41.87 %.

وأوضحت المتحدث الرسمي للهيئة نورة الحقباني أن قضايا العدالة الجنائية تصدرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بـ 844 شكوى تمثل 20.04 % من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بـ 627 شكوى، بما يعادل 14.89 %، ثم قضايا الهوية والجنسية بـ 566 شكوى ما يمثل 13.44 %.

وأضافت إن فرع منطقة جازان تصدر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45 %، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيس بالرياض بـ 1090 شكوى تمثل 25.88 %، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22 % من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة. وأفادت المتحدث الرسمي للهيئة بأن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42 %، فيما بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19 %، فيما لا تزال 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39 % من الشكاوى المستلمة.

وأكدت أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقا لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة «الفقرة 7» على: «تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها».

وقالت الحقباني إن الهيئة تتطلع لمزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفساراتها، بما يسرع وتيرة البت في الشكاوى وإنهائها خلال وقت وجيز.