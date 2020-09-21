شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق 550 علما وطنيا في جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. محمد بن علي اليامي، أن البلدية أكملت جميع الترتيبات للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، منذ وقت مبكر، وذلك من خلال تحسين وتجميل المداخل والشوارع الرئيسية والميادين العامة والحدائق.
وأشار إلى تركيب إضاءات خاصة وتركيب أعلام المملكة ولوحات التهنئة وتزيين الأشجار بالإنارة باللونين الأبيض والأخضر في عدد من المواقع بالشوارع.
وأبان م. اليامي أن البلدية ركّبت أشكالًا جمالية وطنية متعددة، وعلّقت أكثر من 550 علمًا وطنيًا على أعمدة الإنارة في عدد من المواقع، إضافةً إلى طباعة عدد من اللافتات والبنرات المعبرة بمناسبة اليوم الوطني، وتجهيز الحدائق لاستقبال الزوار والمرتادين.
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