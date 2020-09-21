شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني الـ 90.. شعارات وطنية بشوارع وميادين القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية محافظة القطيف تجهيزاتها؛ للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك من خلال تهيئة المرافق العامة، ووضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والحدائق.

وأعلن رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، تجهيز أيقونة اليوم الوطني 90 الواقعة في الواجهة البحرية في حي الشبيلي، بالإضافة إلى تجهيزات الشوارع والميادين وتركيب لوحات التهنئة لليوم الوطني وتزيين الأعمدة والمباني بالأعلام والإنارة التجميلية.

وأكد أن البلدية تحرص على إظهار محافظة القطيف بحُلة جميلة تعبّر عن هذه المناسبة بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

وقال م. الحسيني إن البلدية ستطلق مبادرة «بيتك أخضر» تزامنًا مع الاحتفاء باليوم الوطني على نفس موقع أيقونة اليوم الوطني 90 على الواجهة البحرية، وسيتم فيها توزيع الأشجار على المواطنين لزراعتها في منازلهم لتعزيز ونشر ثقافة التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.