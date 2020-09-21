شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل «خضراء» في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أكملت بلدية محافظة الجبيل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ90، وذلك بتزيين شوارع وميادين المحافظة والطرقات العامة بالأعلام وعقود الزينة والأنوار الخضراء. وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أنه تم تركيب خمسة آلاف علم في شوارع المحافظة، احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى تزيين ألف عامود إنارة بالإضاءة الخضراء، وتركيب الأقواس المضيئة في شارع القطيف وسوق المحافظة، مشيرًا إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

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