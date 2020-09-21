شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يعزي أسرة المغنم والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوالد عبدالعزيز المغنم، وأبنائه، لتعزيتهم، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.
من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموه الكريم.
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