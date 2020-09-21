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محافظ الأحساء يعزي أسرة المغنم

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قدّم الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، محافظ الأحساء، يوم أمس، تعازيه لأسرة المغنم، في وفاة مدير مكتب العمل بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن عبدالرحمن المغنم «رحمه الله».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوالد عبدالعزيز المغنم، وأبنائه، لتعزيتهم، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموه الكريم.

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