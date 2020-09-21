شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور لتعزيز إنتاج الخيل بالإسطبل والان نبدء بالتفاصيل
الطبيب البيطري علي آل خلف.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالشرقية م. عامر المطيري، أن المحاضرة وغيرها من المحاضرات وورش العمل التوعوية والموجهة للجميع من مختصين من أطباء ومساعدين بيطريين ومربي الخيل وغيرهم من مهتمين تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة الوعي والتثقيف بكل ما يخص المحافظة على الثروة الحيوانية، التي حبا الله بها البلاد الطيبة المباركة، والمحافظة عليها والطرق الحديثة في معالجتها عند الإصابة.
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