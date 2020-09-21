شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور لتعزيز إنتاج الخيل بالإسطبل والان نبدء بالتفاصيل

تناولت محاضرة بعنوان «إدارة الإسطبل بين الإنتاج والحالات الطارئة»، عدة محاور، شملت: أهمية الخيل وفضلها، وإنتاج الخيل في الإسطبل، وأفضل أوقات التلقيح، وأهم الأمراض التناسلية التي تصيب الخيل، وفحص الحمل بالخيل باستخدام السونار، والمغص وأنواعه وكيفية التعامل معه، والتهاب الحفر «الحمره» وأفضل طرق العلاج، والتعريف عن منصة فروسية والتي تم تدشينها مؤخرا من قبل الوزارة. ألقى المحاضرة، التي نظمها مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتبه بمحافظة حفر الباطن،

الطبيب البيطري علي آل خلف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالشرقية م. عامر المطيري، أن المحاضرة وغيرها من المحاضرات وورش العمل التوعوية والموجهة للجميع من مختصين من أطباء ومساعدين بيطريين ومربي الخيل وغيرهم من مهتمين تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة الوعي والتثقيف بكل ما يخص المحافظة على الثروة الحيوانية، التي حبا الله بها البلاد الطيبة المباركة، والمحافظة عليها والطرق الحديثة في معالجتها عند الإصابة.