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مصادرة 15 مبسطا مخالفا في سوق الخضار المركزي

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صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، 15 مبسطا مخالفا، خلال الحملة التي نفذها على العمالة المخالفة بسوق الخضار المركزي بالدمام، بالتعاون مع كل من الشرطة، وأمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن المخالفات تنوعت بين عمالة غير مرخص لها بمزاولة البيع، أو تعمل لدى غير كفلائها.

وأكد م. المطيري أن حملات مراقبة ومتابعة أسواق النفع العام بالمنطقة مستمرة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، وبما تم إنجازه خلال هذه الحملة أو الحملات المشتركة السابقة.

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