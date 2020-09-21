شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية تنوع وسائل وأدوات «الصلاة نور» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة - يحفظها الله - لترسيخ القيم الإسلامية، وتعظيم الشعائر، ومنها شعيرة الصلاة، مؤكدًا أهمية تنوع الوسائل والأدوات المستخدمة في الحملة، والوصول إلى مختلف الفئات في مواقعهم، ولا سيما فئة الشباب، والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي في نقل رسائل الحملة للمجتمع، والتجديد والابتكار في منتجات الحملة، والحرص على قياس أثرها، وتفاعل المجتمع معها، لتطوير المبادرات المستقبلية للرئاسة، متمنيا سموه لمنسوبي الهيئة، التوفيق في أداء مهام عملهم.
من ناحيته، أعرب مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهد الثبيتي، عن شكره باسمه وباسم منسوبي الفرع، على دعم سموه، وما تفضل به من توجيهاتٍ كريمة، مؤكدًا أن الحملة ستشهد عددا من الفعاليات والبرامج التوعوية، التي تحقق أهدافها - بمشيئة الله - في مختلف المواقع.
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