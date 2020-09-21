شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى مبادرة «تحيا السعودية» لتعزيز حب الوطن والان نبدء بالتفاصيل

ينظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مبادرة «تحيا السعودية»، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وتستهدف المبادرة إبراز جهود المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز حب الوطن من خلال تغطية الجهود المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وتتضمن الفعالية التي تقام على كورنيش الخبر، ضمن احتفالات المنطقة الشرقية باليوم الوطني، عددًا من الأركان التي تهدف لعرض منجزات مختلف الجهات بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

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