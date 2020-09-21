عادل الجبير وماجد القصبي عن محمد التويجري : ملم بالتحديات

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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هنأ عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، محمد التويجري؛ لانتقاله للمرحلة الثانية في انتخابات منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وقال الجبير في تغريدة عبر “تويتر”: “أهنئ أخي معالي الأستاذ محمد التويجري على انتقاله إلى المرحلة الثانية في انتخابات منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، خبرات عملية ومسيرة مليئة بالانجازات سيكون لها الأثر الإيجابي في تطوير المنظمة، تمنياتي بالتوفيق والنجاح”.

كما هنأ ماجد عبدالله القصبي، الأستاذ محمد التويجري، وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “كل التوفيق لأخي معالي محمد التويجري في المرحلة الثانية من انتخابات مدير عام منظمة التجارة العالمية؛ فهو ملم بالتحديات التي تواجهها المنظمة، ويمتلك خبرات عملية تمكّنه من قيادتها إلى مرحلة جديدة من التميز”.



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