معلومات مهمة قبل شراء عوامة خزان المياه للعقار

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح شركة المياه الوطنية، معلومات مهمة قبل شراء عوامة خزان المياه لأي عقار.

وأكدت الشركة على ضرورة التأكد من أن العوامة تعمل بشكل صحيح وتطفو على الماء وخالية من الثقوب، بالإضافة إلى جودة المادة المصنوع منها العوامة “الكرة والذراع”، وأن تكون من البلاستيك والنحاس.

كما شددت شركة المياه الوطنية على أهمية التأكد من وجود ضمان على قطعة العوامة لاستبدالها عند ظهور عيوب فيها.



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