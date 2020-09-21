- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم معلومات مهمة قبل شراء عوامة خزان المياه للعقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
معلومات مهمة قبل شراء عوامة خزان المياه للعقار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح شركة المياه الوطنية، معلومات مهمة قبل شراء عوامة خزان المياه لأي عقار.
وأكدت الشركة على ضرورة التأكد من أن العوامة تعمل بشكل صحيح وتطفو على الماء وخالية من الثقوب، بالإضافة إلى جودة المادة المصنوع منها العوامة “الكرة والذراع”، وأن تكون من البلاستيك والنحاس.
كما شددت شركة المياه الوطنية على أهمية التأكد من وجود ضمان على قطعة العوامة لاستبدالها عند ظهور عيوب فيها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات مهمة قبل شراء عوامة خزان المياه للعقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.