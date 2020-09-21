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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و399 ألفًا و 186 إصابة .
وأضاف المركز في بيان له، الأحد، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا
و 818 حالة وفاة.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 01:25 AM
ارتفعت حالات الوفيات بسبب الفيروس إلى 33 ألفًا و818 وفاةارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إفريقيا إلى مليونين و399 ألفًا
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و399 ألفًا و 186 إصابة .
وأضاف المركز في بيان له، الأحد، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا
و 818 حالة وفاة.
، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إفريقيا إلى مليونين و399 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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