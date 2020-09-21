شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الأمير تركي الفيصل على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، على قرار الإمارات والبحرين بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن هذا القرار " ينبع من حق سيادي ، ولا أحد يستطيع أن يعارضهما " .

وقال الأمير لسكاي نيوز: " الإمارات والبحرين لم يتخليا عن إرساء السلام الدائم والعام في المنطقة، بل أكدا على ضرورة أن يكون هناك حل يأخذ بالاعتبار إقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، على أساس مبدأ حل الدولتين " .

وأشار إلى أن إسرائيل هي الجهة المطلوب منها أن تستجيب لما قدمه العرب من مبادرات للسلام منذ عام 2002، عندما قدم الملك عبد الله رحمه الله المبادرة، التي أصبحت المبادرة العربية للسلام. إسرائيل حتى اليوم لم تقبل بالمبادرة واستمرت بالاستعمار في فلسطين -على حد قوله-.