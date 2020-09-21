" النمر " يوضح حقيقة خلو لحم الحمام من الكولسترول

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر من مفهوم خاطئ بشأن خلو لحم الحمام من الكولسترول. حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر من مفهوم خاطئ بشأن خلو لحم الحمام من الكولسترول. وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" الحمام ليس خاليا من الكولسترول "، مضيفا:" كل 100 جرام من لحم الحمام يحتوي من 8 إلى 25جرام كولسترول ". ويتردد أن الحمام يحتوي على العديد من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، وذلك نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة، كالحديد والفسفور والزنك والكالسيوم، بعض الفيتامينات كفيتامين " أ وب وسي ".

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