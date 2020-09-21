القبض على مواطنين تورّطا بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية بالطائف

بحوزتهما 40 ألف ريال..

ألقت شرطة الطائف، القبض على مواطنين تورّطا بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية. صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت من القبض على مواطنين اثنين «في العقد الثالث من العمر» لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي اثنين وثمانين ألف ريال، وضبط بحوزتهما 40 ألف ريال، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضا: منها استدراج سائقي الأجرة.. سقوط شخصين تورطا في ارتكاب جرائم السلب في الرياض تورط 6 أشخاص في 11 عملية سرقة بالمدينة المنورة قبل ضبطهم

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