بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة إصابات كورونا.. جدة ومكة في الصدارة

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 483 إصابة.

وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 64 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 42حالة، فيما تم تسجيل (41 في الهفوف 30 في الرياض 23 في المدينة المنورة 22 في الظهران 19 في ينبع 17 في الدمام 12 في الجبيل 11 في المبرز 10 في حائل 9 في جازان 9 في محايل 9 في بلجرشي 8 في وادي الفرع 7 في الخبر 6 في شرورة 6 في الخفجي 6 في رجال ألمع 5 في أبها 5 في خميس مشيط 5 في القطيف 5 في بيش 5 في وادي الدواسر).

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كما تم تسجيل (4 في بريدة 4 في أبو عريش 4 في مليجة 4 في صامطة 4 في بقعاء 4 في النعيرية 3 في الباحة 3 في المخواة 3 في خيبر 3 في ظهران الجنوب 3 في صبيا 3 في الليث 3 في بللسمر 2 في أحد رفيدة 2 في تبوك 2 في عرعر 2 في الطائف 2 في نجران 2 في عفيف 2 في بيشة 2 في الرس 2 في بقيق 2 في البدائع 2 في القوز 2 في صفوى 2 في مهد الذهب 2 في القنفذة 2 في رفحاء 2 في الخرج 2 في أضم).

وأخيرًا تم تسجيل (1 في الشعبة 1 في الأسياح 1 في خليص 1 في الحرجة 1 في بارق 1 في المضة 1 في العارضة 1 في المجمعة 1 في الدوادمي 1 في عنيزة 1 في القحمة 1 في قيا 1 في الكامل 1 في القريات 1 في عيون الجواء 1 في قصيباء 1 في القيصومة 1 في أحد المسارحة 1 في العقيق 1 في حفر الباطن 1 في شقراء 1 في المذنب 1 في البكيرية 1 في الدرعية 1 في ضمد 1 في قرية العليا 1 في الحمنة 1 في رأس تنورة).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 329754 حالة. كما تم تسجيل 1009 حالات تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 310439 حالة، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4485 حالة.