السعودية اليوم / مصر تسجل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و20 حالة وفاة



القاهرة 3 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و 5770 حالة وفاة.

//انتهى//

01:53ت م

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القاهرة 3 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و20 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 866 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 89532 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و 5770 حالة وفاة.//انتهى//01:53ت م0201

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