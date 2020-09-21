السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 24 مهاجرًا غير شرعي



تونس 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن التونسي 24 مهاجرًا غير شرعي، بمحافظتي صفاقس والمنستير، كانوا يستعدون للهجرة خلسة عبر البحر باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحداتها بمدينة جبنيانة بمحافظة صفاقس أوقفت 13 مهاجرًا إثر مداهمة أحد المنازل بالجهة، كانوا يختبئون فيه استعدادًا للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه اوروبا.

وأضاف البيان انه تم حجز شاحنة كانوا يستعملوها المهاجرون في تنقلاتهم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

كما أوقفت وحدات أخرى من حرس الحدود البحري بمدينة المنستير 11 مهاجرًا كانوا على متن مركب بحري وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

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23:54ت م

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