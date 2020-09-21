السعودية اليوم / المغرب تسجل 1927 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 1927 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 35 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

// انتهى //

23:43ت م

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الرباط 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 1927 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101743 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 35 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.// انتهى //23:43ت م0192

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